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РИА Новости

Собственник попавшего в ДТП в Башкирии автобуса окажет помощь пострадавшим

Вчера, 11:31
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© Фото : группа "Ufa1.ru | новости Уфы и Республики Башкортостан" во ВКонтактеДТП в Башкирии. 14 июля 2019
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
© Фото : группа "Ufa1.ru | новости Уфы и Республики Башкортостан" во ВКонтакте
КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Компания "Альтекс", которой принадлежит попавший в аварию в Башкирии автобус с туристами из Татарстана, окажет всестороннюю помощь пострадавшим и родным погибших, сообщается на сайте компании.
В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами, совершавший частную экскурсионную поездку. Автобус перевозил туристов из Татарстана, которые возвращались домой в Набережные Челны. По уточнённым данным регионального главка МЧС, погибли шесть человек, более 20 были доставлены в лечебные учреждения. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
На утро понедельника, по информации МЧС, в больницах остаются восемь человек, в том числе ребёнок. Остальные отправлены на амбулаторное лечение. Часть пассажиров автобуса, которым не требовалась медицинская помощь, отпущены с родственниками домой. За остальными власти Набережных Челнов направили автобус.
"Группа компаний "Альтекс" приносит свои глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со случившейся трагедией. Печальная новость потрясла наш коллектив до глубины души. Разделяем горечь утраты с вами и искренне скорбим. Наша компания окажет всестороннюю помощь пострадавшим и родным погибших пассажиров", - говорится в сообщении.
Связаться с руководством компании агентству пока не удалось.
Вчера, 09:36
Власти рассказали о пассажирах автобуса, попавшего в ДТП в Башкирии
Ранее в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана сообщили, что "Альтекс" является одной из ведущих транспортных компаний республики, и ее работа до сих пор не вызывала нареканий. Согласно информации на сайте "Альтекс", она оказывает услуги по перевозке пассажиров более 15 лет. В том числе компания принимала участие в обслуживании Олимпийских игр в Сочи, Универсиады в Казани, матчей чемпионата мира по футболу в РФ.
В настоящее время компания имеет автотранспортный парк в количестве более 100 единиц автобусов различной вместимости и комфортности, организует поездки как внутри республики – в Казань, Нижнекамск, Елабугу, Болгар, Свияжск, Биляр, Чистополь и другие города, так и за ее пределы – в Уфу, Чебоксары, Йошкар-Олу, Москву, Санкт-Петербург. Туры разрабатываются с учетом пожеланий участников.
Последствия ДТП с участием экскурсионного автобуса и микроавтобуса в Адлерском районе Сочи. 9 июня 2019
14 июля, 22:35
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ДТП с автобусом в БашкирииРеспублика БашкортостанПроисшествия
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