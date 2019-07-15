Собственник попавшего в ДТП в Башкирии автобуса окажет помощь пострадавшим

КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Компания "Альтекс", которой принадлежит попавший в аварию в Башкирии автобус с туристами из Татарстана, окажет всестороннюю помощь пострадавшим и родным погибших, сообщается на сайте компании.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами, совершавший частную экскурсионную поездку. Автобус перевозил туристов из Татарстана, которые возвращались домой в Набережные Челны. По уточнённым данным регионального главка МЧС, погибли шесть человек, более 20 были доставлены в лечебные учреждения. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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На утро понедельника, по информации МЧС, в больницах остаются восемь человек, в том числе ребёнок. Остальные отправлены на амбулаторное лечение. Часть пассажиров автобуса, которым не требовалась медицинская помощь, отпущены с родственниками домой. За остальными власти Набережных Челнов направили автобус.

"Группа компаний "Альтекс" приносит свои глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со случившейся трагедией. Печальная новость потрясла наш коллектив до глубины души. Разделяем горечь утраты с вами и искренне скорбим. Наша компания окажет всестороннюю помощь пострадавшим и родным погибших пассажиров", - говорится в сообщении.

Связаться с руководством компании агентству пока не удалось.

Ранее в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана сообщили, что "Альтекс" является одной из ведущих транспортных компаний республики, и ее работа до сих пор не вызывала нареканий. Согласно информации на сайте "Альтекс", она оказывает услуги по перевозке пассажиров более 15 лет. В том числе компания принимала участие в обслуживании Олимпийских игр в Сочи, Универсиады в Казани, матчей чемпионата мира по футболу в РФ.