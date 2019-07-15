В России с 2014 года выявили почти три тысячи тонн санкционных продуктов

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор с 2014 года выявил почти три тысячи тонн санкционных продуктов, сообщается на Роспотребнадзор с 2014 года выявил почти три тысячи тонн санкционных продуктов, сообщается на сайте ведомства.

Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека уделяет особое внимание контролю за санкционной продукцией. За весь период действия санкций в пунктах пропуска через госграницу РФ сотрудниками Роспотребнадзора не допущено к ввозу более 2,9 тысячи тонн запрещенной к ввозу продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший объем запрещенной к ввозу пищевой продукции составляет мясная, молочная, плодоовощная продукция, продукция из водных биологических ресурсов. Сообщается, что для контроля за санкционной продукцией проверяются предприятия оптовой и розничной торговли.

"По результатам проведенных проверочных мероприятий за весь период снято с реализации и уничтожено 985 тонн запрещенной к ввозу продукции или продукции без достоверной информации о ее происхождении. Наибольшую долю среди снятой с реализации продукции (63%) составляет плодоовощная продукция (фрукты и овощи)", - добавляется в пресс-релизе.

Подчеркивается, что Роспотребнадзор придерживается принципиальной позиции по изъятию продукции, не имеющей сведений о ее происхождении и полного пакета необходимых документов.