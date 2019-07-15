Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли путешествие по Амуру

Трех косаток из "китовой тюрьмы" отправили на судне по Амуру к месту выпуска

© Фото : "Эковахта Сахалина" Трех косаток из "китовой тюрьмы" отправили на судне по Амуру к месту выпуска

ХАБАРОВСК, 15 июл — РИА Новости. Косатки из бухты Средняя хорошо перенесли дорогу по Амуру до поселка Иннокентьевка в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба ВНИРО.

В четверг из бухты Средняя в Приморье к месту выпуска в Хабаровском крае отправили трех косаток. Младшей самке - пять лет. Крупной самке и самцу – порядка девяти-десяти лет. В Хабаровске косаток перегрузили на речное судно и отправили по Амуру в Николаевский район. В поселок Иннокентьевка, где животных перегрузят на машины, судно прибыло в понедельник в 9.55 мск.

"Животные хорошо перенесли трехдневную транспортировку. Вода в Амуре была спокойная, и судно пришло на один час раньше запланированного срока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед погрузкой на машины в транспортировочных ваннах поменяют воду. Поздно вечером колонна двинется в сторону мыса Перовского. По всему пути с каждым животным в ванне будет находиться по 2 тренера. Дорога от поселка Иннокентьевка до Охотского моря займет примерно 5 часов.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.