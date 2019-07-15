Адвокат Вышинского прокомментировал заявления Генпрокуратуры Украины

"Загогулина". Политолог о ситуации вокруг Вышинского на Украине Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о попытках давления на суд по делу Кирилла Вышинского. В ГП Украины, между тем, заявили, что он может сегодня выйти на свободу. В эфире радио Sputnik политолог Станислав Бышок прокомментировал ситуацию.