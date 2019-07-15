Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T11:30Z
https://ria.ru/20190715/1556518383.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155618/14/1556181490_0:164:3100:1908_1036x0_80_0_0_450ff2674c59243d536383a82eaede28.jpg
РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Адвокат Вышинского прокомментировал заявления Генпрокуратуры Украины

Вчера, 11:26
3488
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заявление Генпрокуратуры Украины свидетельствует о том, что нет необходимости оставлять руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под стражей, считает его адвокат Андрей Доманский.
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook, что Вышинский по решению суда в понедельник может выйти на свободу. Кроме того, она обратила на это внимание скандально известного украинского радикала, депутата Верховной Рады Дмитрия Яроша. Тот ответил, что "передал информацию киевским хлопцам". Доманский выложил скриншоты их публичной переписки на своей странице.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Вчера, 11:15
"Загогулина". Политолог о ситуации вокруг Вышинского на УкраинеУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о попытках давления на суд по делу Кирилла Вышинского. В ГП Украины, между тем, заявили, что он может сегодня выйти на свободу. В эфире радио Sputnik политолог Станислав Бышок прокомментировал ситуацию.
"Во всех цивилизованных странах после такого подают в отставку", - заявил Доманский РИА Новости.
По его оценке, "нет ни одного доказательства, что есть риски, связанные с тем, чтобы ему (Вышинскому - ред.) изменили меру пресечения "содержание под стражей".
"Такими своими заявлениями сотрудники прокуратуры подтверждают, что нет таких рисков", - считает Доманский.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
19 июня, 09:45
Политолог предположил, что будет с делом Вышинского при Зеленском Суд не смог объяснить Кириллу Вышинскому часть обвинительного акта. Как это характеризует украинское правосудие, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Юрий Светов.
6100001
Обсудить 0
Арест Кирилла ВышинскогоРИА Новости УкраинаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Капитолия США
"Сто рублей за доллар". Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
РИА
Новости
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Подмосковье задержали криминального авторитета
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен
Лента
новостей
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
В Италии конфисковали арсенал оружия для наемников в Донбассе
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде рассказали о звонке, способном остановить конфликт в Донбассе
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Сергей Худоногов. Архивное фото
Мэра Нижнеудинского района, спасавшего дачу от паводка, сняли с должности
Ростовские власти проверят жалобы на "рев дракона" при углублении Дона
Фестиваль Старательский фарт
В Магадане против победителя конкурса старателей требуют возбудить дело
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц Львова
Эксперты назвали причины падения рейтинга партии Зеленского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
00:45Американская разведка заявила об "уязвимости" С-400
00:40В Турции открыли музей, посвященный провалу попытки переворота в 2016 году
Лента новостейМолния