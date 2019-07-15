Адвокат Вышинского прокомментировал заявления Генпрокуратуры Украины

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заявление Генпрокуратуры Украины свидетельствует о том, что нет необходимости оставлять руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под стражей, считает его адвокат Андрей Доманский.
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook, что Вышинский по решению суда в понедельник может выйти на свободу. Кроме того, она обратила на это внимание скандально известного украинского радикала, депутата Верховной Рады Дмитрия Яроша. Тот ответил, что "передал информацию киевским хлопцам". Доманский выложил скриншоты их публичной переписки на своей странице.
Вчера, 11:15"Загогулина". Политолог о ситуации вокруг Вышинского на УкраинеУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о попытках давления на суд по делу Кирилла Вышинского. В ГП Украины, между тем, заявили, что он может сегодня выйти на свободу. В эфире радио Sputnik политолог Станислав Бышок прокомментировал ситуацию.
"Во всех цивилизованных странах после такого подают в отставку", - заявил Доманский РИА Новости.
По его оценке, "нет ни одного доказательства, что есть риски, связанные с тем, чтобы ему (Вышинскому - ред.) изменили меру пресечения "содержание под стражей".
"Такими своими заявлениями сотрудники прокуратуры подтверждают, что нет таких рисков", - считает Доманский.