"Уральские авиалинии" оштрафовали за перевозку из Грузии пассажира без визы

СОЧИ, 15 июл – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" оштрафована на 100 тысяч рублей за перевозку из Тбилиси в Сочи пассажира без российской визы, сообщает пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что на пограничном контроле в аэропорту Сочи пограничники обнаружили у мужчины, прибывшего из Тбилиси, отсутствие визы в Россию. Через границу его не пропустили. В итоге мужчина был вынужден вернуться по обратному маршруту.

"Виной тому стала авиакомпания, представители которой ещё в аэропорту вылета были обязаны проверить у пассажира наличие необходимых документов… За нарушение режима государственной границы оштрафована авиакомпания "Уральские авиалинии": 100 тысяч рублей – такой штраф заплатил крупный авиаперевозчик...", - говорится в сообщении.