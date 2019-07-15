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РИА Новости

"Уральские авиалинии" оштрафовали за перевозку из Грузии пассажира без визы

Вчера, 11:24
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© Flickr / Anna ZverevaСамолет Airbus A319-112 авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Пулково
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании Уральские авиалинии в аэропорту Пулково
© Flickr / Anna Zvereva
СОЧИ, 15 июл – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" оштрафована на 100 тысяч рублей за перевозку из Тбилиси в Сочи пассажира без российской визы, сообщает пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что на пограничном контроле в аэропорту Сочи пограничники обнаружили у мужчины, прибывшего из Тбилиси, отсутствие визы в Россию. Через границу его не пропустили. В итоге мужчина был вынужден вернуться по обратному маршруту.
"Виной тому стала авиакомпания, представители которой ещё в аэропорту вылета были обязаны проверить у пассажира наличие необходимых документов… За нарушение режима государственной границы оштрафована авиакомпания "Уральские авиалинии": 100 тысяч рублей – такой штраф заплатил крупный авиаперевозчик...", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении "Уральских авиалиний" было возбуждено административное производство по статье "Незаконный провоз лиц через государственную границу Российской Федерации", согласно которой был назначен максимальный штраф.
9 июля, 15:39
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Новости - ТуризмУральские авиалинииСочиТбилиси
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