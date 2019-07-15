В Чите четыре человека погибли в ДТП с двумя иномарками

ЧИТА, 15 июл – РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП в результате лобового столкновения в Черновском районе Читы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
"В 13.30 поступило сообщение о том, что горят две автомашины. По предварительным данным, недалеко от села Зыково на территории Черновского района Читы столкнулись автомашины Тойота Прогресс и Тойота Камри. От удара автомашины загорелись. В автомашине Прогресс погиб один человек, в Камри – трое", - говорится в сообщении.
На месте работают автоинспекторы, следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности погибших. На место выехал начальник управления ГИБДД Эдуард Белобровый.