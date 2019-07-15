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2019-07-15T11:22Z
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РИА Новости

Омский водитель лопатой прогнал мужчину, пристававшего к оператору АЗС

Вчера, 11:22
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НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Мужчина в Омской области в состоянии наркотического опьянения на автозаправочной станции пытался изнасиловать девушку-оператора, однако ее спас водитель с лопатой, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
"По версии следствия, 14 июля около 13.00 (10.00 мск) находившийся в состоянии наркотического опьянения подозреваемый на автомобиле "Газель" приехал на автозаправочную станцию в Таврическом районе, где стал требовать заправить его бесплатно, а когда получил отказ, стал приставать к девушке-оператору и пытался ее изнасиловать, но водитель другого автомобиля, приехавший на заправку, смог лопатой обезвредить злоумышленника и спас девушку", - рассказали в управлении.
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В итоге подозреваемого задержали. В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили и изъяли видеозапись с камеры наблюдения, запечатлевшей незаконные действия неадекватного мужчины.
В отношении 34-летнего жителя села Пристанское возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на изнасилование".
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Следственный комитет РФНовосибирскОмская областьПроисшествия
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