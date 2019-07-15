В Оренбуржье выясняют данные о жителях, которых не пустили в Южную Корею

"Мы в курсе, что среди этих россиян могут быть жители оренбургского Орска, но дело в том, что по закону такими вопросами теперь занимается федеральная ассоциация "Турпомощь" при Ростуризме, мы с ними на контакте, ждем информацию о своих жителях, попавших в трудное положение", - прокомментировали РИА Новости в министерстве спорта и туризма Оренбургской области.