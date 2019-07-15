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2019-07-15T11:21Z
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РИА Новости
Туризм

В Оренбуржье выясняют данные о жителях, которых не пустили в Южную Корею

Вчера, 11:21
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УФА, 15 июл - РИА Новости. Власти Оренбургской области в курсе, что нескольким жителям Орска отказали во въезде в Южную Корею, и ожидают информацию по ним от федеральной ассоциации "Турпомощь", сообщили РИА Новости в министерстве спорта и туризма региона.
Как сообщало российское посольство в Сеуле, 13 июля 2019 года в страну рейсом авиакомпании S7 прибыла группа российских граждан. При прохождении пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях, в связи с чем сотрудники иммиграционной службы Республики Корея отказали им во въезде в страну. Посольство РФ в Республике Корея позже уточнило, в страну не смогли попасть 26 россиян, 15 июля они покинули Южную Корею.
Багаж туристов в аэропорту
Вчера, 04:17
В посольстве объяснили, почему в Южную Корею не пустили группу россиян
В соцсетях появилось сообщение, что уроженка Челябинска Екатерина Спирина не прошла собеседование в миграционной службе Южной Кореи и вынуждена сидеть в аэропорту Сеула. По ее данным из-за проблем с визой из Кореи не могут вылететь туристы из Челябинска, Новосибирска, Орска и Ростова.
"Мы в курсе, что среди этих россиян могут быть жители оренбургского Орска, но дело в том, что по закону такими вопросами теперь занимается федеральная ассоциация "Турпомощь" при Ростуризме, мы с ними на контакте, ждем информацию о своих жителях, попавших в трудное положение", - прокомментировали РИА Новости в министерстве спорта и туризма Оренбургской области.
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ТуризмНовости - ТуризмЮжная КореяОренбургская областьРоссияОбщество
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