В Южную Корею не пустили 16 россиян

МОСКВА/ТОКИО, 15 июл - РИА Новости. Южнокорейские иммиграционные власти отказали сразу 16 россиянам во въезде в страну, сообщает российское посольство в Сеуле.

"Тринадцатого июля 2019 года в страну рейсом авиакомпании S7 прибыла группа российских граждан. При прохождения пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях, в связи с чем сотрудники иммиграционной службы Республики Корея отказали им во въезде в стану" - сообщается в Twitter посольства.

Сейчас в зоне содержания недопущенных пассажиров остаются 16 человек, с ними ведется работа. Ожидается, что все россияне, которым отказали во въезде, вернутся в Россию до вторника.

Представитель консульского отдела уточнил, что власти заподозрили россиян в попытке нелегально устроиться на работу. "При собеседовании они не смогли назвать ни одной достопримечательности Южной Кореи, обратные билеты у них были просто забронированы, причем на крайний срок пребывания до 60 дней, а остановиться они собирались в стране не в гостиницах, а у знакомых или в хостелах, причем где-то в глубинке", - сказал собеседник агентства.

Посольство следит за ситуацией и в рамках своей компетенции оказывает россиянам содействие в возвращении домой.

При этом в консульском отделе российской дипмиссиии РИА Новости пояснили, что практика отказа во въезде - распространенное явление, и таких случаев только с прибывающими на рейсах S7 бывает более 50 каждый месяц.

"Отказ во въезде в страну одного-двух человек - явление фактически ежедневное. Но сразу группа из 16 человек - это редкость, и каждый раз она вызывает резонанс в социальных сетях", - сказал собеседник.