Защита Вышинского попросит суд отпустить его под личное поручительство

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского вновь подаст ходатайство в Подольский суд Киева об изменении ему меры пресечения, с просьбой отпустить под личное поручительство, сообщил адвокат Андрей Доманский.

"Сегодня будет об изменении меры пресечения, в том числе... в связи с рассмотрением ходатайства, которое будет подано стороной защиты", - заявил РИА Новости Доманский.

По его словам, пока рано прогнозировать решение суда.

"Я не знаю, какой будет определена судом мера пресечения. Мы подаем ходатайство (о переводе - Прим. ред.) под личное обязательство, лично Кирилла обязательство. Может быть, его (поручительство - Прим. ред.), может быть, кого-то из лиц – любая мера может быть использована, только я не знаю, какой будет", - сказал он.