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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Защита Вышинского попросит суд отпустить его под личное поручительство

Вчера, 11:21
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского вновь подаст ходатайство в Подольский суд Киева об изменении ему меры пресечения, с просьбой отпустить под личное поручительство, сообщил адвокат Андрей Доманский.
"Сегодня будет об изменении меры пресечения, в том числе... в связи с рассмотрением ходатайства, которое будет подано стороной защиты", - заявил РИА Новости Доманский.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
4 июля, 15:55
МИД назвал дело против Вышинского цирком, унижением и дискриминацией
По его словам, пока рано прогнозировать решение суда.
"Я не знаю, какой будет определена судом мера пресечения. Мы подаем ходатайство (о переводе - Прим. ред.) под личное обязательство, лично Кирилла обязательство. Может быть, его (поручительство - Прим. ред.), может быть, кого-то из лиц – любая мера может быть использована, только я не знаю, какой будет", - сказал он.
Также пока рано говорить о том, будет ли Вышинский после этого находиться в его киевской квартире. "В зависимости от того, как напишет суд", - сообщил Доманский.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийКиев
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