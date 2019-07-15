В Италии конфисковали арсенал оружия для наемников в Донбассе

РИМ, 15 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Спецподразделения итальянской полиции захватили обширный арсенал оружия у представителей ультраправых организаций в ходе операции в нескольких городах севера страны, говорится в сообщении полиции Турина, поступившем в РИА Новости.
Расследование антитеррористических структур связано с деятельностью правых экстремистов, принявших участие в боевых действиях в Донбассе, подчеркнули в полиции.
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В числе конфискованного оружия автоматы и легкое вооружение, а также действующая ракета класса "воздух-воздух", которая находится на вооружении у армии Катара, отмечается в сообщении.
Помимо Турина, рейды полиции проведены в других крупных городах севера Италии: в Милане, Варезе, Павии, Новаре и Форли.
Как сообщает туринская газета la Stampa, в ходе операции арестованы три человека, в том числе бывший сотрудник итальянской таможни, который в 2001 году неудачно баллотировался в Сенат.
Детали операции туринская полиция обещать обнародовать на пресс-конференции, которая состоится в 12.00 мск.
В начале июля суд Генуи приговорил к тюремному заключению трех человек, арестованных год назад по обвинению в вербовке наемников для участия в боевых действиях в Донбассе. В начале августа прошлого года карабинеры Генуи сообщили, что исполнили шесть ордеров на арест в отношении шести вербовщиков, которые занимались отправкой добровольцев на восток Украины и их снабжением для участия в военном конфликте на стороне самопровозглашенных республик Донбасса. К операции привело расследование вокруг организаций скинхедов области Лигурия. Всего фигурантами дела стали около 15 человек. Местонахождение еще троих предполагаемых преступников, в отношении которых действует европейский ордер на арест, неизвестно, карабинеры не исключают, что они все еще могут находиться в зоне конфликта на востоке Украины.