В Италии конфисковали арсенал оружия для наемников в Донбассе

В начале июля суд Генуи приговорил к тюремному заключению трех человек, арестованных год назад по обвинению в вербовке наемников для участия в боевых действиях в Донбассе. В начале августа прошлого года карабинеры Генуи сообщили, что исполнили шесть ордеров на арест в отношении шести вербовщиков, которые занимались отправкой добровольцев на восток Украины и их снабжением для участия в военном конфликте на стороне самопровозглашенных республик Донбасса. К операции привело расследование вокруг организаций скинхедов области Лигурия. Всего фигурантами дела стали около 15 человек. Местонахождение еще троих предполагаемых преступников, в отношении которых действует европейский ордер на арест, неизвестно, карабинеры не исключают, что они все еще могут находиться в зоне конфликта на востоке Украины.