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РИА Новости

Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в середине недели

Вчера, 11:13
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПрохожие на одной из улиц Москвы во время дождя
Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в середине недели, рассказала РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее Позднякова сообщила РИА Новости, что этой на неделе в столице ожидаются дожди разной интенсивности, 17 и 18 июля столица окажется под влиянием южного циклона, который принесет дожди и возможно даже грозы.
"За этот период, за день среды, ночь на четверг и за день четверга, и частично в ночь на пятницу может выпасть до трети месячной нормы осадков", - сказала Позднякова.
Она добавила, что для Москвы норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.
"Осадки будут выпадать крайне неравномерно, поэтому сказать, что на какой-то конкретной станции выпадет именно такое-то количество осадков, не представляется возможным. Но можно сказать, что в целом за эти несколько дней выпадет до трети нормы", - пояснила Позднякова.
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