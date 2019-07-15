Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в середине недели, рассказала РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее Позднякова сообщила РИА Новости, что этой на неделе в столице ожидаются дожди разной интенсивности, 17 и 18 июля столица окажется под влиянием южного циклона, который принесет дожди и возможно даже грозы.

"За этот период, за день среды, ночь на четверг и за день четверга, и частично в ночь на пятницу может выпасть до трети месячной нормы осадков", - сказала Позднякова.

Она добавила, что для Москвы норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.