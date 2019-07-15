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2019-07-15T11:10Z
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РИА Новости

Пресс-конференция СПЧ о реализации поручений главы государства

Вчера, 11:10
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16 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция о реализации поручений, данных главой государства по итогам встречи с членами Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека в декабре 2018 года.
Участники:
- председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил ФЕДОТОВ;
- член СПЧ, председатель постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека Александр БРОД;
- член СПЧ, председатель постоянной комиссии по развитию НКО Наталия ЕВДОКИМОВА;
- члены СПЧ Ева МЕРКАЧЕВА, Владимир РЯХОВСКИЙ.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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