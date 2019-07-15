Пресс-конференция СПЧ о реализации поручений главы государства

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16 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция о реализации поручений, данных главой государства по итогам встречи с членами Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека в декабре 2018 года.