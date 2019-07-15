У Мосгоризбиркома усилили меры безопасности после митинга

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Меры безопасности у здания Мосгоизбиркома усилены после несанкционированного митинга, передает корреспондент РИА Новости.

По наблюдениям корреспондента, у здания Мосизбиркома стоят металлические ограждения и сотрудники полиции - они проверяют документы и не пропускают никого во внутренний двор.

В воскресение прошла несанкционированная акция ряда оппозиционных кандидатов в Мосгордуму "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин.

Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции ранее сообщил РИА Новости, что организаторы мероприятия 14 июля не уведомляли власти о проведении такой встречи, что является нарушением закона о митингах. Об ответственности за призывы и участие в такой акции предупредила и прокуратура.