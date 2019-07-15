Круглый стол по итогам парламентских выборов на Украине

9

22 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Парламентские выборы на Украине: взгляд экспертов и правозащитников".