Круглый стол по итогам парламентских выборов на Украине

Участники:
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь БОРИСОВ;
- председатель Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей ПУШКОВ;
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена СУТОРМИНА;
- генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, член Общественной палаты РФ Вероника КРАШЕНИННИКОВА;
- директор Агентства стратегических коммуникаций Олег БОНДАРЕНКО;
- директор Института русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ.
21 июля на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. В рамках круглого стола речь пойдет о данных мониторинга избирательной кампании по выборам в Верховную Раду Украины IX созыва, о ходе голосования, о выявленных нарушениях и проблемах. Будет дан прогноз развития общественно-политической ситуации на Украине после выборов.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь БОРИСОВ;
- председатель Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей ПУШКОВ;
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена СУТОРМИНА;
- генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, член Общественной палаты РФ Вероника КРАШЕНИННИКОВА;
- директор Агентства стратегических коммуникаций Олег БОНДАРЕНКО;
- директор Института русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ.
21 июля на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. В рамках круглого стола речь пойдет о данных мониторинга избирательной кампании по выборам в Верховную Раду Украины IX созыва, о ходе голосования, о выявленных нарушениях и проблемах. Будет дан прогноз развития общественно-политической ситуации на Украине после выборов.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/