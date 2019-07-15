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2019-07-15T11:03Z
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РИА Новости

Круглый стол по итогам парламентских выборов на Украине

Вчера, 11:02
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22 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Парламентские выборы на Украине: взгляд экспертов и правозащитников".
Участники:
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь БОРИСОВ;
- председатель Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей ПУШКОВ;
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена СУТОРМИНА;
- генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, член Общественной палаты РФ Вероника КРАШЕНИННИКОВА;
- директор Агентства стратегических коммуникаций Олег БОНДАРЕНКО;
- директор Института русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ.

21 июля на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. В рамках круглого стола речь пойдет о данных мониторинга избирательной кампании по выборам в Верховную Раду Украины IX созыва, о ходе голосования, о выявленных нарушениях и проблемах. Будет дан прогноз развития общественно-политической ситуации на Украине после выборов.

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