Косаток из "китовой тюрьмы" привезли в Николаевский район

Трех косаток из "китовой тюрьмы" отправили на судне по Амуру к месту выпуска

Трех косаток из "китовой тюрьмы" отправили на судне по Амуру к месту выпуска

© Фото : "Эковахта Сахалина" Трех косаток из "китовой тюрьмы" отправили на судне по Амуру к месту выпуска

ХАБАРОВСК, 15 июл — РИА Новости. Косаток из "китовой тюрьмы" в понедельник доставили по Амуру в поселок Иннокентьевка Николаевского района Хабаровского края, откуда автомобилями повезут выпускать на волю, сообщил РИА Новости представитель РПК "Восточное", на базе которого перегружают животных.

В четверг из бухты Средняя в Приморье к месту выпуска в Хабаровском крае отправили трех косаток. Младшей самке - пять лет. Крупной самке и самцу – порядка девяти-десяти лет. В Хабаровске косаток перегрузили на речное судно и отправили по Амуру в Николаевский район.

Первую партию косаток и белух в конце июня также доставляли по Амуру в Николаевский район, в село Иннокентьевка. Там их перегрузили на машины и везли до мыса Перовского, где выпустили в море.

"Судно с косатками прибыло в Иннокентьевку в 16.55 (9.55 мск) понедельника. Идет перегрузка животных на машины", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что дорога из бухты Средняя до побережья Охотского моря займет 5-6 дней.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.