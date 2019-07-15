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РИА Новости

Косаток из "китовой тюрьмы" привезли в Николаевский район

Вчера, 11:00
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© Фото : "Эковахта Сахалина"Трех косаток из "китовой тюрьмы" отправили на судне по Амуру к месту выпуска
Трех косаток из китовой тюрьмы отправили на судне по Амуру к месту выпуска
© Фото : "Эковахта Сахалина"
Трех косаток из "китовой тюрьмы" отправили на судне по Амуру к месту выпуска
ХАБАРОВСК, 15 июл — РИА Новости. Косаток из "китовой тюрьмы" в понедельник доставили по Амуру в поселок Иннокентьевка Николаевского района Хабаровского края, откуда автомобилями повезут выпускать на волю, сообщил РИА Новости представитель РПК "Восточное", на базе которого перегружают животных.
В четверг из бухты Средняя в Приморье к месту выпуска в Хабаровском крае отправили трех косаток. Младшей самке - пять лет. Крупной самке и самцу – порядка девяти-десяти лет. В Хабаровске косаток перегрузили на речное судно и отправили по Амуру в Николаевский район.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
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Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" будут под наблюдением ученых полгода
Первую партию косаток и белух в конце июня также доставляли по Амуру в Николаевский район, в село Иннокентьевка. Там их перегрузили на машины и везли до мыса Перовского, где выпустили в море.
"Судно с косатками прибыло в Иннокентьевку в 16.55 (9.55 мск) понедельника. Идет перегрузка животных на машины", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что дорога из бухты Средняя до побережья Охотского моря займет 5-6 дней.
Два горбатых кита неожиданно вынырнули возле каяка
25 июня, 08:00
Чистый восторг! Где смотреть на дельфинов и китов
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Дельфины афалин во время выступления. Архивное фото
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Рожденные свободными: о чем не знают посетители дельфинариев
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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