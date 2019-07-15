ФСБ попросила продлить арест украинских моряков на три месяца

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Следственное управление ФСБ обратилось в суд с ходатайством о продлении на 3 месяца ареста украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко.
"Ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Артеменко А.А., Эйдера А.Д., Сороки В.В. - до 26 октября 2019, в отношении остальных - до 24 октября 2019", - сказала она агентству.
Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 задержанным морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы).
По его словам, скоро суд рассмотрит ходатайство о продлении им сроков ареста, а затем участники процесса перейдут к ознакомлению с материалами уголовного дела. Он отметил, что "дело насчитывает 20 томов, но с учетом количества обвиняемых и их защитников ознакомление займет минимум три месяца".
Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.