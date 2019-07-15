ФСБ попросила продлить арест украинских моряков на три месяца

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Следственное управление ФСБ обратилось в суд с ходатайством о продлении на 3 месяца ареста украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко.

"Ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Артеменко А.А., Эйдера А.Д., Сороки В.В. - до 26 октября 2019, в отношении остальных - до 24 октября 2019", - сказала она агентству.

Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 задержанным морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы).

По его словам, скоро суд рассмотрит ходатайство о продлении им сроков ареста, а затем участники процесса перейдут к ознакомлению с материалами уголовного дела. Он отметил, что "дело насчитывает 20 томов, но с учетом количества обвиняемых и их защитников ознакомление займет минимум три месяца".