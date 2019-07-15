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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

В Москве прошел концерт нового участника "Спасской башни"

Вчера, 10:57
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© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"На сцене Красногвардейских прудов выступил Военный оркестр 147-й автомобильной базы Министерства обороны РФ под управлением дирижера Антона Мезенцева
На сцене Красногвардейских прудов выступил Военный оркестр 147-й автомобильной базы Министерства обороны РФ под управлением дирижера Антона Мезенцева
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 15 июля – РИА Новости. 13 июля на сцене Красногвардейских прудов перед москвичами и гостями столицы выступил Военный оркестр 147-й автомобильной базы Министерства обороны РФ под управлением дирижёра Антона Мезенцева
В свою программу музыканты включили произведения разных жанров как отечественных, так и иностранных композиторов. Были исполнены марши, вальсы, популярные эстрадные композиции и песни с вокалом.
"Выступление оркестра нашло живой отклик в сердцах публики. Зарядившись положительными эмоциями и хорошим настроением, зрители наградили музыкантов продолжительными аплодисментами", - сообщили РИА Новости организаторы Фестиваля
Созданный в 1977 году военный оркестр 147-й автомобильной базы Минобороны РФ является одним из ведущих музыкальных коллективов Московского военного округа. С 2011 года по настоящее время коллективом руководит выпускник Военного университета Антон Мезенцев. Это первый концерт коллектива в рамках программы "Военные оркестры в парках".
Оркестр Сухопутных войск Сил самообороны Японии выступит на Спасской башне в Москве
9 июля, 19:52
Оркестр сухопутных сил самообороны Японии примет участие в "Спасской башне"
Программа "Военные оркестры в парках" с 2016 года проводится по инициативе Дирекции Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице Департамента культуры города.
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"Москва
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