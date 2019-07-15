В Москве прошел концерт нового участника "Спасской башни"

МОСКВА, 15 июля – РИА Новости. 13 июля на сцене Красногвардейских прудов перед москвичами и гостями столицы выступил Военный оркестр 147-й автомобильной базы Министерства обороны РФ под управлением дирижёра Антона Мезенцева

В свою программу музыканты включили произведения разных жанров как отечественных, так и иностранных композиторов. Были исполнены марши, вальсы, популярные эстрадные композиции и песни с вокалом.

"Выступление оркестра нашло живой отклик в сердцах публики. Зарядившись положительными эмоциями и хорошим настроением, зрители наградили музыкантов продолжительными аплодисментами", - сообщили РИА Новости организаторы Фестиваля

Созданный в 1977 году военный оркестр 147-й автомобильной базы Минобороны РФ является одним из ведущих музыкальных коллективов Московского военного округа. С 2011 года по настоящее время коллективом руководит выпускник Военного университета Антон Мезенцев. Это первый концерт коллектива в рамках программы "Военные оркестры в парках".

Программа "Военные оркестры в парках" с 2016 года проводится по инициативе Дирекции Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице Департамента культуры города.