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РИА Новости

Банкиры рассказали, сколько наличных можно будет снять в магазине

Вчера, 10:56
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКассир считает деньги в супермаркете
Кассир считает деньги в супермаркете
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Крупнейшие банки планируют расширить пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов на всю страну, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
Пока услугу в том или ином виде тестируют Сбербанк и платежная система Visa. Совместный эксперимент проводят также платежная система Mastercard, банк "Русский Стандарт" и Metro Cash & Carry.
Войлуков отметил, что количество банков, участвующих в тестировании, зависит от востребованности услуги и желания магазинов.

"В первую очередь в данном сервисе будут заинтересованы банки, имеющие широкий охват работы по географии, большое количество банкоматов и POS-терминалов и предоставляющие услуги инкассации", — добавил он.

По его мнению, в эксперименте могут принять участие 10-20 банков, отвечающих этим параметрам.
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При этом услуга должна предоставляться на добровольной основе, исходя из экономической заинтересованности всех участников, отметил вице-президент АБР.
Кроме того, планируется ввести лимит на снятие наличных — за один раз не более трех тысяч рублей при условии совершения покупки.
"Эти ограничения направлены на уменьшение риска мошеннических действий", — заключил Войлуков.
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