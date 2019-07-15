Банкиры рассказали, сколько наличных можно будет снять в магазине

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Крупнейшие банки планируют расширить пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов на всю страну, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

Пока услугу в том или ином виде тестируют Сбербанк и платежная система Visa. Совместный эксперимент проводят также платежная система Mastercard, банк "Русский Стандарт" и Metro Cash & Carry.

Войлуков отметил, что количество банков, участвующих в тестировании, зависит от востребованности услуги и желания магазинов.

"В первую очередь в данном сервисе будут заинтересованы банки, имеющие широкий охват работы по географии, большое количество банкоматов и POS-терминалов и предоставляющие услуги инкассации", — добавил он.

По его мнению, в эксперименте могут принять участие 10-20 банков, отвечающих этим параметрам.

При этом услуга должна предоставляться на добровольной основе, исходя из экономической заинтересованности всех участников, отметил вице-президент АБР.

Кроме того, планируется ввести лимит на снятие наличных — за один раз не более трех тысяч рублей при условии совершения покупки.