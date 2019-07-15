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РИА Новости

Кузнецова рассказала о предложениях удочерить избитую девочку из Ингушетии

Вчера, 10:50
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Десятки звонков от граждан с вопросами о состоянии избитой девочки из Ингушетии поступают к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, люди спрашивают, как ее можно удочерить, приносят в НИИ угощения и игрушки, сообщается на сайте омбудсмена.
В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
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"Сейчас малышка в надежных руках. Теперь главное – дать возможность докторам спокойно ей помочь. Сейчас у девочки есть все: правильное лечение, внимательные и добрые люди рядом. У нас разрывается телефон от предложений взять ребенка в семью", - сказала Кузнецова, слова которой приводятся в сообщении.
Кузнецова 8 июля сообщала, что положительные прогнозы по состоянию девочки не оправдались, но все медицинские решения будут приняты на следующей неделе после консилиумов. Позже, 10 июля в НИИ Рошаля сообщили, что у избитой девочки наметились улучшения в левой руке, но в правой нарушено кровоснабжение предплечья и кисти.
Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее подозревают в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки. Сообщалось, что подозреваемая и ее супруг-полицейский имеют своих двоих детей, мальчики переданы в реабилитационный центр.
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Анна КузнецоваИнгушетияМоскваОбщество
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