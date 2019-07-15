Кузнецова рассказала о предложениях удочерить избитую девочку из Ингушетии

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Десятки звонков от граждан с вопросами о состоянии избитой девочки из Ингушетии поступают к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, люди спрашивают, как ее можно удочерить, приносят в НИИ угощения и игрушки, сообщается на сайте омбудсмена.

В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

"Сейчас малышка в надежных руках. Теперь главное – дать возможность докторам спокойно ей помочь. Сейчас у девочки есть все: правильное лечение, внимательные и добрые люди рядом. У нас разрывается телефон от предложений взять ребенка в семью", - сказала Кузнецова, слова которой приводятся в сообщении.

Кузнецова 8 июля сообщала, что положительные прогнозы по состоянию девочки не оправдались, но все медицинские решения будут приняты на следующей неделе после консилиумов. Позже, 10 июля в НИИ Рошаля сообщили, что у избитой девочки наметились улучшения в левой руке, но в правой нарушено кровоснабжение предплечья и кисти.

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