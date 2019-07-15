Россияне, которых не пустили в Южную Корею, покинули республику

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россияне, которым иммиграционная служба отказала во въезде в Южную Корею, покинули республику 15 июля, сообщается в Twitter посольства РФ в Республике Корея.
"По уточненной информации, 26 российских граждан, прибывших в ночь с 13 на 14 июля в Республику Корея рейсами авиакомпании S7, при прохождении пограничного контроля не смогли подтвердить цель своего приезда. По этой причине иммиграционная служба Кореи отказала им во въезде в страну в соответствии со статьей 8 соглашения между РФ и Республикой Корея о взаимной отмене визовых требований. В результате оперативных мер, принятых посольством во взаимодействии с представительством авиакомпании S7, к 16.00 (10.00 мск – ред.) 15 июля все недопущенные российские граждане покинули Республику Корея", - говорится в сообщении посольства.
Ранее Ростуризм сообщал, что в последнее время заметно увеличилось число россиян, которым иммиграционная служба Южной Кореи отказывает во въезде, практически все случаи отказа связаны с попытками въехать в страну для нелегальной работы.
Ростуризм напомнил о тщательной проверке в южнокорейских аэропортах документов прибывающих пассажиров и их опросе, чтобы не допустить попадания нелегальных трудовых мигрантов. Так, туристы должны подтвердить заявленную цель поездки и предъявить документы - обратный билет, бронь гостиницы, контактные данные пригласившей стороны, а также сумму денег, достаточную для путешествия по стране в течение заявленного срока пребывания.