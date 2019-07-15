Россияне, которых не пустили в Южную Корею, покинули республику

"По уточненной информации, 26 российских граждан, прибывших в ночь с 13 на 14 июля в Республику Корея рейсами авиакомпании S7, при прохождении пограничного контроля не смогли подтвердить цель своего приезда. По этой причине иммиграционная служба Кореи отказала им во въезде в страну в соответствии со статьей 8 соглашения между РФ и Республикой Корея о взаимной отмене визовых требований. В результате оперативных мер, принятых посольством во взаимодействии с представительством авиакомпании S7, к 16.00 (10.00 мск – ред.) 15 июля все недопущенные российские граждане покинули Республику Корея", - говорится в сообщении посольства.