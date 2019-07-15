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РИА Новости

На севере Камчатки ввели режим ЧС из-за природных пожаров

Вчера, 10:50
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введён из-за природных пожаров на территории Пенжинского района Камчатского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как отмечается в сообщении, меры по тушению огня обсуждались на внеочередном заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По состоянию на утро 15 июля, на территории района действовали 14 природных пожаров общей площадью 94 670 гектаров, прирост за сутки составил 11 080 гектаров.
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"Сложная обстановка в районе сел Таловка и Слаутное. На базе администрации Пенжинского муниципального района развернут оперативный штаб, администрацией района приняты все необходимые в данной ситуации решения", - приводит пресс-служба слова замминистра специальных программ и по делам казачества Камчатского края Евгения Липакова.
По его словам, в экстренном порядке в район направлены две группы, в состав которых вошли представители лесоохраны, спасатели, летчики-наблюдатели, привлечены два вертолета МИ-8 с водосливными устройствами. 15 июля обе группы работали на пожаре в районе села Слаутное. В детских садах и пришкольных лагерях отменены прогулки.
"На сегодняшний день угрозы населенным пунктам Пенжинского района нет", – сказал Липаков.
В пресс-службе добавляют, что главами сельских поселений организован круглосуточный мониторинг ситуации с задымлением. Пенжинская районная больница готова к приему граждан и оказанию им всех видов медицинской помощи. Все необходимое оборудование и медикаменты для респираторной поддержки и оказания помощи при нарушениях работы сердечно-сосудистой системы в учреждениях здравоохранения района имеются. В лечебные учреждения района с жалобами на недомогания, связанные с задымленностью, никто не обращался.
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