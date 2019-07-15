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РИА Новости

В Свердловской области два ребенка погибли при купании в реке

Вчера, 10:45
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Два ребёнка погибли при купании в реке Тагил Свердловской области, проводится доследственная проверка, сообщает в понедельник СУСК по региону.
"Днем 14 июля 2019 года в правоохранительные органы города Нижний Тагил поступило сообщение о гибели двух детей — братьев 8 и 17 лет — в результате утопления в ходе купания в реке Тагил. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
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В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
Предварительно установлено, что 14 июля 50-летний житель Нижнего Тагила вместе с тремя своими детьми — мальчиками 2002, 2006 и 2010 годов рождения, - а также еще одним мужчиной прибыли на реку Тагил порыбачить. Выйдя из автомашины, взрослые стали искать на берегу место для рыбалки, а дети убежали на несколько десятков метров вдоль реки, самостоятельно решив искупаться.
Через некоторое время средний из детей — мальчик 2006 года рождения - вернулся и сообщил, что его младший брат во время купания скрылся под водой, а старший стал его спасать. Когда оба мужчины прибыли к указанному ребенком месту, они не увидели ни младшего, ни старшего из братьев. Тогда они стали искать детей. В итоге им удалось вытащить из воды лишь 8-летнего мальчика, который к тому моменту был без чувств, отмечает следствие.
Попытка вернуть его к жизни, в том числе усилиями прибывших на берег реки сотрудниками скорой помощи, успехом не увенчалась. Позднее водолазы водно-спасательной станции извлекли из реки тело 17-летнего подростка.
В настоящее время для установления всех обстоятельств инцидента проводится комплекс проверочных мероприятий. Точная причина смерти детей будет установлена в ходе судебно-медицинских экспертиз, уточняет СУСК.
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Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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