Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
"Детский омбудсмен вместе с президентом НИИ Леонидом Рошалем в отделении реанимации пообщалась с ребенком. Уполномоченный привезла малышке сладости, мороженое, о котором она просила", - говорится в сообщении.
В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее подозревают в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки. Сообщалось, что подозреваемая и ее супруг-полицейский имеют своих двоих детей, мальчики переданы в реабилитационный центр.
Кузнецова 8 июля сообщала, что положительные прогнозы по состоянию девочки не оправдались, но все медицинские решения будут приняты на следующей неделе после консилиумов. Позже, 10 июля в НИИ Рошаля сообщили, что у избитой девочки наметились улучшения в левой руке, но в правой нарушено кровоснабжение предплечья и кисти.