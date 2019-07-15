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2019-07-15T10:40Z
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РИА Новости

Пресс-конференция главы Комитета ГД по культуре Елены Ямпольской

Вчера, 10:40
14
16 июля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция по итогам работы Комитета Государственной Думы РФ по культуре в весеннюю сессию.
Участники:
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по культуре Елена ЯМПОЛЬСКАЯ;
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по культуре Александр ШОЛОХОВ;
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по культуре Ольга КАЗАКОВА;
- члены Комитета Государственной Думы РФ по культуре Ольга ГЕРМАНОВА и Наталия ПИЛЮС.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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