СК организовал проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июл — РИА Новости. Следователи начали поверку по факту жёсткой посадки вертолёта, летевшего в Долину гейзеров, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее об инциденте в Кроноцком заповеднике сообщила пресс-служба особо охраняемой территории. Там рассказали, что в понедельник утром по местному времени вертолёт Ми-8, выполняющий технический рейс из посёлка Майское в Долину гейзеров, совершил жёсткую посадку. На его борту находились семь человек. В результате происшествия никто не пострадал. Для расследования авиационного инцидента в территориальном управлении Росавиации создана специальная комиссия. Проверку также проводит транспортная прокуратура.
"По факту инцидента с вертолетом МИ-8 проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что во время жёсткой посадки вертолет завалился на правый борт и получил множественные повреждения.
"Следователями проводится осмотр места происшествия, уточняется степень повреждения воздушного судна, проводятся мероприятия по установлению местонахождения документации на вертолет, полетные и технические документы, устанавливаются иные обстоятельства произошедшего", - добавили в СК.