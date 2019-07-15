СК организовал проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке

Ранее об инциденте в Кроноцком заповеднике сообщила пресс-служба особо охраняемой территории. Там рассказали, что в понедельник утром по местному времени вертолёт Ми-8, выполняющий технический рейс из посёлка Майское в Долину гейзеров, совершил жёсткую посадку. На его борту находились семь человек. В результате происшествия никто не пострадал. Для расследования авиационного инцидента в территориальном управлении Росавиации создана специальная комиссия. Проверку также проводит транспортная прокуратура.