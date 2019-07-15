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РИА Новости

Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в приморских лесах

Вчера, 10:29
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Высокий класс пожарной опасности в лесах ожидается в ряде центральных районов Приморья, сообщает Примгидромет.
Синоптики отмечают, что прошедшие в выходные дожди понизили уровень пожароопасности леса до 1 класса на значительной территории региона. Однако в центральных районах края дождей практически не было.
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"Здесь при высоком температурном фоне уровень природной пожарной опасности в выходные дни нарастал, и на сегодняшний день в этих районах отмечается 3 класс горимости леса. Местами уровень пожароопасности по метеорологическим условиям достигает 4 (высокого) класса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 16 и17 июля местами в Дальнереченском и Красноармейском районах ожидается 4 (высокий) класс пожарной опасности леса по метеорологическим условиям.
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ПриморьеПримгидрометВладивостокОбщество
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