Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в приморских лесах

ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Высокий класс пожарной опасности в лесах ожидается в ряде центральных районов Приморья, сообщает Примгидромет.

Синоптики отмечают, что прошедшие в выходные дожди понизили уровень пожароопасности леса до 1 класса на значительной территории региона. Однако в центральных районах края дождей практически не было.

"Здесь при высоком температурном фоне уровень природной пожарной опасности в выходные дни нарастал, и на сегодняшний день в этих районах отмечается 3 класс горимости леса. Местами уровень пожароопасности по метеорологическим условиям достигает 4 (высокого) класса", - говорится в сообщении.