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РИА Новости

Более 61 тысячи человек сделали прививки после паводка в Иркутской области

Вчера, 10:28
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© РИА Новости / Кирилл ШипицинРазрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Свыше 61 тысячи человек, в том числе более 20 тысяч детей, уже сделали прививки от инфекционных заболеваний после масштабного наводнения на территории Иркутской области, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.
"Привиты 61,03 тысячи человек, из них 20,32 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в это число вошли привитые от вирусного гепатита А, брюшного тифа, а также дизентерии. В пострадавших от стихии районах, кроме того, уже проведена дезинфекция территорий и помещений 413 объектов.
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