Более 61 тысячи человек сделали прививки после паводка в Иркутской области

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Свыше 61 тысячи человек, в том числе более 20 тысяч детей, уже сделали прививки от инфекционных заболеваний после масштабного наводнения на территории Иркутской области, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.

"Привиты 61,03 тысячи человек, из них 20,32 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.