Избиратели узнают о судимости кандидатов и через 40 лет, заявили в МГИК

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кандидаты, которые совершают противоправные действия, должны помнить, что даже погашенная судимость будет представлена избирателям, если кандидаты соберутся баллотироваться еще раз, рассказал журналистам член Мосгоизбиркома Дмитрий Реут.

В воскресение прошла несанкционированная акция ряда оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. В ходе несанкционированной акции полиция задержала 25 человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты МГД Илью Яшина. Сам Яшин на своей странице в Facebook также сообщил, что вместе с ним задержаны несколько других кандидатов в Мосгордуму, в том числе Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина.

"Всяческие деяния, за которые предполагается административная ответственность или уголовная, судимость - она же погашается со временем, и последствия вроде как забываются. Но нужно помнить о чем - что если они снова соберутся баллотироваться, то через 20, и 30, и 40 лет они будут обязаны показать свои документы, что судимость у кандидата была когда-то. Так что нужно помнить о долгосрочных последствиях", - сказал Реут.

Согласно избирательному кодексу Москвы, при обнаружении среди подписей избирателей 10 и более процентов недостоверных или недействительных подписей комиссия отказывает в регистрации кандидата.