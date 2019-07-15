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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Избиратели узнают о судимости кандидатов и через 40 лет, заявили в МГИК

Вчера, 10:25
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кандидаты, которые совершают противоправные действия, должны помнить, что даже погашенная судимость будет представлена избирателям, если кандидаты соберутся баллотироваться еще раз, рассказал журналистам член Мосгоизбиркома Дмитрий Реут.
В воскресение прошла несанкционированная акция ряда оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. В ходе несанкционированной акции полиция задержала 25 человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты МГД Илью Яшина. Сам Яшин на своей странице в Facebook также сообщил, что вместе с ним задержаны несколько других кандидатов в Мосгордуму, в том числе Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина.
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"Всяческие деяния, за которые предполагается административная ответственность или уголовная, судимость - она же погашается со временем, и последствия вроде как забываются. Но нужно помнить о чем - что если они снова соберутся баллотироваться, то через 20, и 30, и 40 лет они будут обязаны показать свои документы, что судимость у кандидата была когда-то. Так что нужно помнить о долгосрочных последствиях", - сказал Реут.
Согласно избирательному кодексу Москвы, при обнаружении среди подписей избирателей 10 и более процентов недостоверных или недействительных подписей комиссия отказывает в регистрации кандидата.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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