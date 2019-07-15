В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 2 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Хама – три, Алеппо – семь, Идлиб – один", - говорится в сообщении.