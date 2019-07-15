В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 11, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 2 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Хама – три, Алеппо – семь, Идлиб – один", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки подписано одно соглашение о переходе территории под контроль легитимного правительства Сирии. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, - 2534. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, осталось прежним - 234.
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