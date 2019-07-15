Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T10:22Z
https://ria.ru/20190715/1556515490.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153192/40/1531924086_0:123:3218:1933_1036x0_80_0_0_670d1cfb98885cf2a280bd89b3602e0d.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вчера, 10:22
161
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВид на один из районов Латакии
Вид на один из районов Латакии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 11, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 2 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Хама – три, Алеппо – семь, Идлиб – один", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки подписано одно соглашение о переходе территории под контроль легитимного правительства Сирии. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, - 2534. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, осталось прежним - 234.
На границе провинции Идлиб
14 июля, 19:15
Эрдоган оценил сотрудничество Турции и России в Идлибе
500000
Обсудить 0
Война в СирииСирияРоссия
Рекомендуем
На границе провинции Идлиб
Эрдоган оценил сотрудничество Турции и России в Идлибе
РИА
Новости
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
В Сирию за сутки вернулись почти две тысячи беженцев
На севере Камчатки ввели режим ЧС из-за природных пожаров
В Нижнем Новгороде взяли под стражу подозреваемого в смерти члена РВИО
Лента
новостей
Московская городская избирательная комиссия
Избиратели узнают о судимости кандидатов и через 40 лет, заявили в МГИК
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Мутко посетил пункт долговременного проживания пострадавших в Приангарье
Диего Марадона. Архивное фото
Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в приморских лесах
Партия Зеленского опровергла сообщения об участнике ДТП под Полтавой
Сейсмограф фиксирует колебания почвы
Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Турции приземлился восьмой самолет с компонентами С-400
Хомс, Сирия
СМИ: в Сирии боевики вывели из строя газопровод в провинции Хомс
СК организовал проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
Ягненок голубого барана в Московском зоопарке
В Московском зоопарке родился детеныш голубого барана
В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
00:45Американская разведка заявила об "уязвимости" С-400
00:40В Турции открыли музей, посвященный провалу попытки переворота в 2016 году
00:35Американские ВВС обязались защитить "Зону 51" от "штурма"
00:25СК с 2011 года направил в суд почти 80 тысяч уголовных дел о коррупции
Лента новостейМолния