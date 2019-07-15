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РИА Новости

Ученые назвали оптимальный для здорового образа жизни напиток

Вчера, 10:17
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© Fotolia / volff Топинамбур
Топинамбур
© Fotolia / volff
Топинамбур. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Ученые из ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова Российской академии наук пришли к выводу, что в поддержании крепкого здоровья поможет безалкогольный напиток на основе топинамбура, пишет RT.
Топинамбур, или подсолнечник клубненосный, — многолетнее травянистое растение, также известное как "земляная груша", "иерусалимский артишок" и "бульва". Оно обладает универсальными лечебными свойствами, поэтому его используют при производстве лекарств для лечения сахарного диабета, ожирения, заболеваний почек и желудочно-кишечного тракта, сообщают специалисты.
Кроме того, топинамбур содержит большое количество незаменимых аминокислот, витаминов группы В, полезных углеводов, аскорбиновую кислоту, β-каротин, а также минеральные вещества: кальций, железо, фосфор, хром, калий, магний, цинк и кремний.
В безалкогольные напитки на основе топинамбура также могут добавлять морковное, тыквенное, яблочное пюре, соки из персика, маракуйи и ананаса. Однако необходимо обращать внимание на состав: пюре из топинамбура там должно быть не менее 15-20 процентов.
Молоко
4 июля, 09:17
Назван напиток, препятствующий развитию рака и диабета
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РоссияРИА Наука
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