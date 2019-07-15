Аэрофлот и Сбербанк организовали отдых детям из Приангарья

МОСКВА, 15 июл – ПАО "Аэрофлот" Аэрофлот совместно со Сбербанком организовали отдых во Всероссийском детском центре "Орлёнок" в Краснодарском крае 154 детям из семей, пострадавших в результате дождевого паводка в Иркутской области.

В рамках совместного проекта Аэрофлот перевез детей специальным рейсом SU7102 из Братска в Краснодар. Перелет в Краснодар состоялся 15 июля, обратный спецрейс Аэрофлота запланирован на 19 августа.

Сбербанк полностью обеспечил детям проживание в комфортных условиях, организацию досуга и безопасности.

Андрей Чиханчин, заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" отметил: "Оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации, — постоянная и важная часть социальной политики Аэрофлота. Компания принимает активное участие в судьбе людей, которым необходима поддержка - детям, ветеранам, пассажирам, срочно нуждающиеся в перелете в силу чрезвычайных обстоятельств".

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк заявил: "Сбербанк с первых дней ЧС максимально вовлечен в процесс восстановления стабильности на территориях, пострадавших от наводнения. В сложной для всей Иркутской области ситуации мы приложили все усилия для оперативного восстановления работы наших офисов и устройств самообслуживания, организовали обслуживание всех выплат и компенсаций пострадавшим. Мы понимаем, что жителям городов и поселков зоны ЧС сейчас очень нужны силы и время на восстановление после наводнения и организованный нами детский отдых на море поможет им в этом".

Помимо организации детского отдыха Сбербанк также перечислил пострадавшим благотворительную помощь в размере 20 млн рублей для решения первоочередных проблем на территориях зоны ЧС.

Всероссийский детский центр "Орленок" расположен на берегу Черного моря в 45 км от города Туапсе, занимает более 300 га лесопарка и имеет все необходимые условия для полноценного отдыха и оздоровления детей.

О компании Аэрофлот:

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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О ПАО Сбербанк:

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

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