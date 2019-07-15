Мутко посетил пункт долговременного проживания пострадавших в Приангарье

ИРКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко в Братске посетил пункт долговременного пребывания пострадавших от паводка в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка, прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить ход восстановительных работ. С конца июля в регионе от наводнения пострадали 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч домов, где проживали 38 тысяч жителей. Часть из них находятся в пункте долговременного размещения, созданного на базе санатория "Братское взморье". Всего на территории Приангарья организовано 5 таких пунктов.

"Виталий Мутко и (губернатор Иркутской области) Сергей Левченко, которые сегодня совершают очередную рабочую поездку по районам паводка, лично пообщались с жителями Тулуна, временно размещенными в санатории. Они ответили гражданам на вопросы по выплатам положенных компенсаций и обсудили варианты предоставления постоянного жилья взамен утраченного", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что люди, потерявшие дома, должны будут решить, останутся ли они в пострадавшей территории или переедут в другие населенные пункты области. За счет социальной выплаты гражданин имеет право на территории Приангарья приобрести жилое помещение на вторичном рынке или у застройщика, принять участие в долевом строительстве многоквартирного дома, заключить договор подряда на строительство индивидуального жилого дома на имеющемся или предоставленном земельном участке.