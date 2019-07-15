Партия Зеленского опровергла сообщения об участнике ДТП под Полтавой

Ранее полиция сообщила, что авария произошла на автодороге "Полтава-Диканька", в результате чего погибла женщина и еще четыре человека пострадали. При этом интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что за рулем одного из авто был глава полтавской областной организации партии "Слуга народа" Сердюков.