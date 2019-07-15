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РИА Новости

Партия Зеленского опровергла сообщения об участнике ДТП под Полтавой

Вчера, 10:12
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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" в понедельник опровергла информацию, что участник аварии в Полтавской области Алексей Сердюков является главой полтавского отделения политсилы и членом партии.
Ранее полиция сообщила, что авария произошла на автодороге "Полтава-Диканька", в результате чего погибла женщина и еще четыре человека пострадали. При этом интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что за рулем одного из авто был глава полтавской областной организации партии "Слуга народа" Сердюков.
"Официально: Алексей Сердюков не является главой ячейки партии "Слуга народа" в Полтаве, также он не является членом партии. Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам информации", - говорится в сообщении в Telegram-канале партии.
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