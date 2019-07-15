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РИА Новости

Следствие попросило арестовать основателя "Нового потока" Дмитрия Мазурова

Вчера, 10:11
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы. 15 июля 2019
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы. 15 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы. 15 июля 2019
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. МВД заподозрило председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Светлана Скачкова.
Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Следствие просит заключить Мазурова в СИЗО.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что его подозревают в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более трех миллиардов долларов.
Как рассказали в компании, Мазурова задержали в субботу по прилете в аэропорту, хотя 5 июля следователь официально отказал в возбуждении уголовного дела. За два дня до задержания бизнесмен добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал подробные пояснения и предоставил необходимые документы.
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Группа компаний "Новый поток" (New Stream Group) владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие переработку и сбыт сырья как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Базовым активом группы "Новый поток" был Антипинский НПЗ — самый мощный в России из независимых от крупных нефтяных компаний. В мае его взыскал Сбербанк как залог по кредиту.
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Задержание основателя "Нового потока"Происшествия
Популярные комментарии
Что то думается, судя по фразе "НПЗ самый крупный из независимых от крупных нефтяных компаний", похоже на устранение конкурентов
15 июля, 10:26
ЛЛеха
1900106
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