Следствие попросило арестовать основателя "Нового потока" Дмитрия Мазурова

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. МВД заподозрило председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Светлана Скачкова.

Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Следствие просит заключить Мазурова в СИЗО.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что его подозревают в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более трех миллиардов долларов.

Как рассказали в компании, Мазурова задержали в субботу по прилете в аэропорту, хотя 5 июля следователь официально отказал в возбуждении уголовного дела. За два дня до задержания бизнесмен добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал подробные пояснения и предоставил необходимые документы.

Группа компаний "Новый поток" (New Stream Group) владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие переработку и сбыт сырья как на внутреннем, так и на внешнем рынках.