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РИА Новости

Журнал "ОК!" стал частью медиахолдинга "ЖАРА"

Вчера, 10:07
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭмин Агаларов
Эмин Агаларов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Эмин Агаларов. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Новым владельцем журнала "ОК!" стал бизнесмен Эмин Агаларов, глянцевое издание, а также одноименный сайт переходят в активы медиахолдинга "ЖАРА", сообщили в пресс-службе Forbes.
"Новым владельцем журнала ОК! стал бизнесмен Эмин Агаларов. Сделка состоялась в пятницу и будет финализирована в течение месяца. Популярное глянцевое издание, а также одноименный сайт переходят в активы медиахолдинга "ЖАРА", - говорится в сообщении.
По словам Агаларова, изменений в информационной политике не будет.
Отмечается, что изменения коснутся исключительно управленческой структуры — формат издания для читателей и условия сотрудничества для рекламодателей останутся прежними, в редакционной политике также не планируется никаких изменений.
Певец Григорий Лепс
4 мая, 08:24
В Дубае прошел фестиваль "Жара" с участием российских артистов
Бренд "ЖАРА" был создан в 2016 году предпринимателем и музыкантом Эмином Агаларовым, который также является его собственником.
Ранее владельцем журнала "ОК!" была британская медиагруппа Reach.
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Эмин АгаларовМоскваМедиа - ОбществоОбщество
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