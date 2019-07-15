Журнал "ОК!" стал частью медиахолдинга "ЖАРА"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Новым владельцем журнала "ОК!" стал бизнесмен Эмин Агаларов, глянцевое издание, а также одноименный сайт переходят в активы медиахолдинга "ЖАРА", сообщили в пресс-службе Forbes.

"Новым владельцем журнала ОК! стал бизнесмен Эмин Агаларов. Сделка состоялась в пятницу и будет финализирована в течение месяца. Популярное глянцевое издание, а также одноименный сайт переходят в активы медиахолдинга "ЖАРА", - говорится в сообщении.

По словам Агаларова, изменений в информационной политике не будет.

Отмечается, что изменения коснутся исключительно управленческой структуры — формат издания для читателей и условия сотрудничества для рекламодателей останутся прежними, в редакционной политике также не планируется никаких изменений.

Бренд "ЖАРА" был создан в 2016 году предпринимателем и музыкантом Эмином Агаларовым, который также является его собственником.