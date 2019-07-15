В Башкирии рассказали о работе перевозчика, чей автобус попал в ДТП

КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Компания "Альтекс", которой принадлежит попавший в аварию в Башкирии автобус с туристами из Татарстана, является одной из ведущих транспортных компаний Татарстана, до сих пор ее работа не вызывала нареканий, сообщил РИА Новости представитель министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.
В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами. По уточнённым данным регионального главка МЧС, погибли шесть человек, более 20 были доставлены в лечебные учреждения. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. В пресс-службе президента Татарстана сообщили, что попавший в аварию автобус перевозил татарстанских туристов, которые возвращались домой в Набережные Челны.
На утро понедельника, по информации МЧС, в больницах остаются восемь человек, в том числе ребёнок. Остальные отпущены на амбулаторное лечение. Часть пассажиров автобуса, которым не требовалась медицинская помощь, отпущены с родственниками домой.
"Альтекс" – одна из ведущих транспортных компаний Татарстана. Нареканий к ней нет", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что в момент аварии автобус совершал частную экскурсионную поездку.
Согласно информации на сайте группы компаний "Альтекс", она оказывает услуги по перевозке пассажиров более 15 лет. В том числе компания принимала участие в обслуживании Олимпийских игр в Сочи, Универсиады в Казани, матчей чемпионата мира по футболу в РФ.
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В настоящее время компания имеет автотранспортный парк в количестве более 100 единиц автобусов различной вместимости и комфортности, организует поездки как внутри республики - в Казань, Нижнекамск, Елабугу, Болгар, Свияжск, Биляр, Чистополь и другие города, так и за ее пределы – в Уфу, Чебоксары, Йошкар-Олу, Москву, Санкт-Петербург. Туры разрабатываются с учетом пожеланий участников.