В Башкирии рассказали о работе перевозчика, чей автобус попал в ДТП

КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Компания "Альтекс", которой принадлежит попавший в аварию в Башкирии автобус с туристами из Татарстана, является одной из ведущих транспортных компаний Татарстана, до сих пор ее работа не вызывала нареканий, сообщил РИА Новости представитель министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами. По уточнённым данным регионального главка МЧС, погибли шесть человек, более 20 были доставлены в лечебные учреждения. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. В пресс-службе президента Татарстана сообщили, что попавший в аварию автобус перевозил татарстанских туристов, которые возвращались домой в Набережные Челны.

На утро понедельника, по информации МЧС, в больницах остаются восемь человек, в том числе ребёнок. Остальные отпущены на амбулаторное лечение. Часть пассажиров автобуса, которым не требовалась медицинская помощь, отпущены с родственниками домой.

"Альтекс" – одна из ведущих транспортных компаний Татарстана. Нареканий к ней нет", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в момент аварии автобус совершал частную экскурсионную поездку.

Согласно информации на сайте группы компаний "Альтекс", она оказывает услуги по перевозке пассажиров более 15 лет. В том числе компания принимала участие в обслуживании Олимпийских игр в Сочи, Универсиады в Казани, матчей чемпионата мира по футболу в РФ.