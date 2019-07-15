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2019-07-15T10:05Z
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РИА Новости

В Турции приземлился восьмой самолет с компонентами С-400

Вчера, 10:05
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© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
АНКАРА, 15 июл — РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о прибытии восьмого самолета с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
"Доставка элементов С-400 продолжается в запланированном режиме", — говорится в пресс-релизе.
Сколько всего потребуется самолетов, не уточняется.
Сделку заключили в 2017 году — Россия поставит Турции четыре дивизиона за два с половиной миллиарда долларов. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
14 июля, 20:00
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории Турции
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.
В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Ожидается, что скоро США объявят о санкциях.
С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
14506326
Обсудить 12
Минобороны ТурцииС-400 «Триумф»ТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Чем больше С-400 по всему миру,тем меньше США будут летать и провоцировать всех и вся.А то распоясались.
15 июля, 10:26
Иван Петров
13100320
От выходных не отошел?
15 июля, 11:31
Арсений Понфиленко
1210000
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