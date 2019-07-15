В Турции приземлился восьмой самолет с компонентами С-400

АНКАРА, 15 июл — РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о прибытии восьмого самолета с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Доставка элементов С-400 продолжается в запланированном режиме", — говорится в пресс-релизе.

Сколько всего потребуется самолетов, не уточняется.

Сделку заключили в 2017 году — Россия поставит Турции четыре дивизиона за два с половиной миллиарда долларов. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.

В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Ожидается, что скоро США объявят о санкциях.

С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.