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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Москалькова прибыла в Киев, чтобы поддержать журналиста Вышинского в суде

Вчера, 10:03
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Стрингер
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев, чтобы поддержать руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на судебном заседании, сообщил РИА Новости руководитель секретариата российского омбудсмена Илья Чечельницкий.
В понедельник Подольский районный суд Киева рассмотрит дело руководителя журналиста.
"Татьяна Москалькова прибыла в Киев, чтобы поддержать Кирилла Вышинского на сегодняшнем судебном заседании. В 12 часов запланирована встреча с нашей украинской коллегой (украинским омбудсменом Людмилой Денисовой). Будут обсуждаться вопросы защиты прав граждан России на Украине и украинских граждан в России, а также продолжение диалога между уполномоченными по правам человека", - сказал собеседник агентства.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании суда в Киеве. Архивное фото
Вчера, 00:41
Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
11 июля, 17:53
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаУкраина
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