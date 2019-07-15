Москалькова прибыла в Киев, чтобы поддержать журналиста Вышинского в суде

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев, чтобы поддержать руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на судебном заседании, сообщил РИА Новости руководитель секретариата российского омбудсмена Илья Чечельницкий.

В понедельник Подольский районный суд Киева рассмотрит дело руководителя журналиста.

"Татьяна Москалькова прибыла в Киев, чтобы поддержать Кирилла Вышинского на сегодняшнем судебном заседании. В 12 часов запланирована встреча с нашей украинской коллегой (украинским омбудсменом Людмилой Денисовой). Будут обсуждаться вопросы защиты прав граждан России на Украине и украинских граждан в России, а также продолжение диалога между уполномоченными по правам человека", - сказал собеседник агентства.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.