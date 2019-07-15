В Мосгоризбирком поступило около 200 петиций о регистрации кандидатов

Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия. Архивное фото

Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Около 200 петиций с призывом зарегистрировать всех кандидатов поступило во МГИК за неделю, рассказал на пресс-конференции председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"В течение недели к нам поступило около 200 петиций. Текст один - требуем, требуем, требуем… зарегистрировать всех кандидатов. Но эти петиции подписаны в большинстве не жителями Москвы, а Московской области", - сказал Горбунов.

Он напомнил, что на сегодняшний день Мосгоризбирком отказал в регистрации 9 кандидатам - двум от партий и 7 - самовыдвиженцам. Окончательное решение будут принимать окружные комиссии.

В начале июля была опубликована петиция с призывом к властям, в том числе главе ЦИК Элле Памфиловой, главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову с требованием допустить всех независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и утверждением, что одним из "запретительных фильтров для независимых кандидатов является сбор подписей". Петицию уже подписали деятели культуры Александр Гельман, Людмила Улицкая, Елена Коренева, Алексей Кортнев, Лев Рубинштейн, Алексей Серебряков, Максим Суханов, Артемий Троицкий, Виктор Шендерович и многие другие.

Ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму в соцсетях распространили информацию о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. При проверке подписей Гудкова, Митрохина, Соболь и Яшина было выявлено свыше 10% бракованных подписей, что означает снятие кандидатур с выборов. Ранее они заявили, что будут оспаривать результаты проверки. В ходе несанкционированной акции полиция задержала 25 человек.

Согласно избирательному кодексу Москвы, при обнаружении среди подписей избирателей 10 и более процентов недостоверных или недействительных подписей комиссия отказывает в регистрации кандидата.