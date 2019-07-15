Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = audio wide_mode=
2019-07-15T12:00Z
https://ria.ru/20190715/1556514459.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155651/44/1556514400_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_344d9a649c16ecde25ac2f47daefddb7.jpg
РИА Новости
Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас.

Страх потери

Вчера, 12:00
480
Страхи
Страх потери
Вчера, 12:00
Разносторонний и многоуровневый страх. Что за ним стоит? Боязнь потерять что-то материальное, например, любимую вещь или деньги? Страх больше никогда не увидеть близких и дорогих вам людей? Или остаться без работы и лишиться своего социального статуса? А что боитесь потерять именно вы?
Этот страх идёт с нами по жизни. Ведь если есть приобретения, значит будут и потери. Но когда он берет над нами верх, жизнь превращается в настоящий кошмар: мы не заводим отношения, не строим карьеру, перестаём планировать.
Вместе с психологом Станиславом Савинковым, антропологом и старшим научным сотрудником РАНХиГС Александрой Архиповой и носителем страха – видеооператором Марией Атласюк разбираемся в природе этого многогранного страха и ищем способы, как его побороть.
01:28 – о корне страха потери
09:54 – как может проявляться этот страх
16:51 – есть ли связь между страхом потери и воспитанием
21:20 – при чём здесь синдром самозванца
25:00 – что такое сложные эмоции
30:57 – как справиться с этим страхом
Слушайте и бойтесь правильно!
Подкаст "Страхи" уходит на каникулы, это — последний эпизод. Мы будем готовиться ко второму сезону. Пройдите опрос, чтобы помочь нам сделать подкаст лучше.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме
001001
Обсудить 0
СтрахиПодкаст
Рекомендуем
Писательницы и барда Елена Касьян
Умерла писательница и бард Елена Касьян
РИА
Новости
Язык эльфов, дотракийцев и инопланетян. Кто их создал и зачем их учить?
Язык эльфов, дотракийцев и инопланетян. Кто их создал и зачем их учить?
Фестиваль Старательский фарт
В Магадане против победителя конкурса старателей требуют возбудить дело
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде рассказали о звонке, способном остановить конфликт в Донбассе
Лента
новостей
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017
Тереза Мэй станцевала под Dancing Queen
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Вышинский в понедельник может выйти на свободу, считают в ГП Украины
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Британская актриса Лашана Линч
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса, пишут СМИ
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен
Дело об убийстве Натальи Эстемировой
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы. 15 июля 2019
Следствие попросило арестовать основателя "Нового потока" Дмитрия Мазурова
Манта
Опубликовано видео приплывшего за помощью к людям морского дьявола
В Афганистане девять человек погибли при подрыве автомобиля
В Подмосковье задержали криминального авторитета
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Число утонувших на несанкционированном пляже в Якутске возросло до семи
02:50Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
Лента новостейМолния