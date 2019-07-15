Страх потери

Этот страх идёт с нами по жизни. Ведь если есть приобретения, значит будут и потери. Но когда он берет над нами верх, жизнь превращается в настоящий кошмар: мы не заводим отношения, не строим карьеру, перестаём планировать.
Вместе с психологом Станиславом Савинковым, антропологом и старшим научным сотрудником РАНХиГС Александрой Архиповой и носителем страха – видеооператором Марией Атласюк разбираемся в природе этого многогранного страха и ищем способы, как его побороть.
01:28 – о корне страха потери
09:54 – как может проявляться этот страх
16:51 – есть ли связь между страхом потери и воспитанием
21:20 – при чём здесь синдром самозванца
25:00 – что такое сложные эмоции
30:57 – как справиться с этим страхом
Слушайте и бойтесь правильно!
Подкаст "Страхи" уходит на каникулы, это — последний эпизод. Мы будем готовиться ко второму сезону. Пройдите опрос, чтобы помочь нам сделать подкаст лучше.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме