На Урале задержали пенсионера, пытавшегося установить табличку Никсону

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Полиция задержала жителя Дегтярска Свердловской области после того, как он пытался установить памятную табличку о визите в город бывшего президента США Ричарда Никсона, в отношении мужчины составлен административный протокол, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Ранее правозащитник Сергей Зыков сообщил, что пенсионер Петр Кикилык хотел торжественно установить на здании Рудоуправления памятную доску о визите в город бывшего президента США Ричарда Никсона. По данным активиста, мэрия города акцию не согласовала, после чего к месту, где мужчина хотел повесить табличку, приехали сотрудники полиции.

"Организатора мероприятия действительно доставили для установления личности и разбирательства в дежурную часть отдела полиции. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.2 КоАП – нарушение правил проведения митингов, шествий и других публичных мероприятий", – сказал собеседник агентства.