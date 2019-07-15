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РИА Новости

На Урале задержали пенсионера, пытавшегося установить табличку Никсону

Вчера, 09:52
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© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанкВизит Президента США Ричарда Никсона в СССР
Визит Президента США Ричарда Никсона в СССР
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Визит Президента США Ричарда Никсона в СССР. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Полиция задержала жителя Дегтярска Свердловской области после того, как он пытался установить памятную табличку о визите в город бывшего президента США Ричарда Никсона, в отношении мужчины составлен административный протокол, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее правозащитник Сергей Зыков сообщил, что пенсионер Петр Кикилык хотел торжественно установить на здании Рудоуправления памятную доску о визите в город бывшего президента США Ричарда Никсона. По данным активиста, мэрия города акцию не согласовала, после чего к месту, где мужчина хотел повесить табличку, приехали сотрудники полиции.
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"Организатора мероприятия действительно доставили для установления личности и разбирательства в дежурную часть отдела полиции. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.2 КоАП – нарушение правил проведения митингов, шествий и других публичных мероприятий", – сказал собеседник агентства.
Горелых отметил, что в мероприятии участвовали 12 человек, длилось оно 20 минут. "Когда сотрудники территориального ОВД вежливо рассказали людям про предусмотренную в действующем законодательстве ответственность за подобные вольности, граждане прислушались к обоснованным рекомендациям и разошлись", – уточнил представитель полиции.
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Ричард НиксонСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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