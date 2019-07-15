Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%

ТОЛЬЯТТИ, 15 июл - РИА Новости. Минэкономразвития сохраняет ожидания по инфляции в России по итогам 2019 года ниже 4%, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

"Ожидания у нас остаются ниже 4%. Мы видим, что инфляция очень серьезно замедлилась, поэтому Центробанк принимает решения, в том числе, по смягчению денежно-кредитной политики. И ЦБ уже говорил о том, что и дальше будет действовать в этом направлении", - сказал Орешкин.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, вместе с тем в последние месяцы Орешкин неоднократно заявлял, что министерство ожидает ее ниже 4%. Он также называл завышенным прогноз ЦБ, который даже после июньского снижения составляет 4,2-4,7%.

Министр добавил, что замедление инфляции скажется, в том числе, и на продажах "АвтоВАЗа". "Мы надеемся, что второе полугодие, четвертый квартал будут сильнее, чем та динамика, которая есть сейчас", - сказал Орешкин.