Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T09:38Z
https://ria.ru/20190715/1556514019.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155651/41/1556514178_0:161:1040:746_1036x0_80_0_0_a14fdf121c606ff014e7cbc55a71cf31.jpg
РИА Новости

После ДТП с автобусом в Якутии девять человек попали в больницу

Вчера, 09:38
213
© Фото : ГИБДД РФДТП на автодороге "Вилюй" в Якутии
ДТП на автодороге Вилюй в Якутии
© Фото : ГИБДД РФ
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. По уточненным данным, девять человек попали в больницу после крупного ДТП с автобусом и эвакуатором в Якутии, сообщил РИА Новости в понедельник представитель ГИБДД России.
Число погибших не изменилось – их трое.
"В результате ДТП водитель эвакуатора и два пассажира автобуса погибли, еще девять пассажиров автобуса получили повреждения и были госпитализированы", - рассказали в ГИБДД.
По предварительным данным, ДТП случилось из-за того, что водитель автобуса выехал на встречную полосу. ЧП произошло около 11 часов местного времени (5.00 мск) на 138-м километре федеральной автодороги "Вилюй".
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
Вчера, 09:49
Минниханов лично проконтролирует помощь пострадавшим в ДТП в Башкирии
001110
Обсудить 0
ЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
Экс-губернатор ЕАО Александр Винников
Экс-губернатора ЕАО осудили за нарушения при закупках медоборудования
РИА
Новости
В Магаданской области пропали два рыбака на лодке
Власти рассказали о пассажирах автобуса, попавшего в ДТП в Башкирии
Паводок в Иркутской области
В Приангарье в зоне паводка 49 жилых домов остаются подтопленными
Лента
новостей
На Чукотке нашли тела четверых рыбаков с перевернувшейся лодки
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Боеприпасы со склада около Арыси вывезут до мая 2020 года
Медпомощь потребовалась 4,3 тысячи человек в зоне паводка в Приангарье
В центре Биробиджана поймали метровую гадюку
На севере Камчатки ввели режим ЧС из-за природных пожаров
В России разработают порядок оказания паллиативной помощи заключенным
Ягненок голубого барана в Московском зоопарке
В Московском зоопарке родился детеныш голубого барана
Суд в Киеве отменил решение о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа"
В ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Якутии погибли три человека
Президент Украины Владимир Зеленский
"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Москалькова обсудила с омбудсменом Украины ситуацию с делом Вышинского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
00:45Американская разведка заявила об "уязвимости" С-400
00:40В Турции открыли музей, посвященный провалу попытки переворота в 2016 году
00:35Американские ВВС обязались защитить "Зону 51" от "штурма"
Лента новостейМолния