После ДТП с автобусом в Якутии девять человек попали в больницу

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. По уточненным данным, девять человек попали в больницу после крупного ДТП с автобусом и эвакуатором в Якутии, сообщил РИА Новости в понедельник представитель ГИБДД России.
Число погибших не изменилось – их трое.
"В результате ДТП водитель эвакуатора и два пассажира автобуса погибли, еще девять пассажиров автобуса получили повреждения и были госпитализированы", - рассказали в ГИБДД.
По предварительным данным, ДТП случилось из-за того, что водитель автобуса выехал на встречную полосу. ЧП произошло около 11 часов местного времени (5.00 мск) на 138-м километре федеральной автодороги "Вилюй".