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2019-07-15T09:36Z
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РИА Новости

Власти рассказали о пассажирах автобуса, попавшего в ДТП в Башкирии

Вчера, 09:36
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КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Пассажиры автобуса, опрокинувшегося в Башкирии в воскресенье, являются работниками одного предприятия из Набережных Челнов, они возвращались с туристического сплава, сообщила РИА Новости начальник управления информационной политики и по связям с общественностью мэрии города Римма Мухаметзянова.
В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами. По уточнённым данным регионального главка МЧС, погибли шесть человек, более 20 были доставлены в лечебные учреждения. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. В пресс-службе президента Татарстана сообщили, что попавший в аварию автобус перевозил татарстанских туристов, которые возвращались домой в Набережные Челны.
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На утро понедельника, по информации МЧС, в больницах остаются восемь человек, в том числе ребёнок. Остальные отпущены на амбулаторное лечение. Часть пассажиров автобуса, которым не требовалась медицинская помощь, отпущены с родственниками домой.
"В автобусе находилась выборная группа, которая возвращалась со сплава. Пассажиры являются сотрудниками одного предприятия", - сказала Мухаметзянова.
Собеседница агентства уточнила, что с момента известия о ДТП в Башкирии в Набережных Челнах начал работу городской штаб по отработке данной чрезвычайной ситуации. За пострадавшими направлен автобус. Также администрация города организовала транспортировку тел погибших.
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ДТП с автобусом в БашкирииБашкортостанПроисшествия
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