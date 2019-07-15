В Московском зоопарке родился детеныш голубого барана

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Детеныш голубого барана родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В Московском зоопарке родился первый детеныш голубого барана... В будущем он может отправиться в один из ведущих европейских или российских зоопарков. А пока увидеть ягненка можно на Турьей горке столичного зоосада, которая расположена неподалеку от павильона "Птицы и бабочки", - говорится в сообщении.
Директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что ветеринары уже осмотрели детеныша, это самец. Ему меньше двух недель, вес составляет полтора килограмма.
"Голубые бараны в коллекциях европейских и российских зоопарков встречаются довольно редко. Мы гордимся тем, что нам удалось создать пару, которая размножается. Мы надеемся, что в нашем зоопарке этот редкий вид парнокопытных сможет регулярно давать новое потомство", - добавила она.
Отмечается, что эти животные занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и находятся на грани исчезновения. Московский зоопарк принимает участие в составлении Европейской племенной книги, куда вносится вся информация об изменениях в численности этого вида.