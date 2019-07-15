В Московском зоопарке родился детеныш голубого барана

"В Московском зоопарке родился первый детеныш голубого барана... В будущем он может отправиться в один из ведущих европейских или российских зоопарков. А пока увидеть ягненка можно на Турьей горке столичного зоосада, которая расположена неподалеку от павильона "Птицы и бабочки", - говорится в сообщении.