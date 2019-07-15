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РИА Новости

В Магаданской области пропали два рыбака на лодке

Вчера, 09:26
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МАГАДАН, 15 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели и полицейские в понедельник приступили к поиску двух рыбаков, пропавших накануне в Ольском округе Магаданской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по региону.
"Рыбаки вышли в море на моторной лодке и не выходят на связь с родственниками. Мы прошли по их примерному маршруту, но в море туман, усиливается ветер, так поиски пока осложнены. Продолжим их завтра. Возможно, люди просто отсиживаются где-то, ожидая улучшения погоды", - сообщил собеседник агентства.
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