В России разработают порядок оказания паллиативной помощи заключенным

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Министерства юстиции и здравоохранения разработают порядок оказания паллиативной помощи заключенным до 1 ноября, соответствующее поручение дала вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.
"Минюсту России совместно с Минздравом России разработать и утвердить порядок организации оказания паллиативной медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы. Срок - до 1 ноября 2019 года", - говорится в поручении.
Вице-премьер также поручила Росгвардии, МВД России и Минздраву представить предложения по требованиям к технической и инженерной защищенности мест хранения лекарственных препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества, в том числе в зависимости массы чистого вещества, а не от сроков расходования препаратов в месте хранения.
Минздраву, Минтруду и МВД поручено направить в субъекты разъяснения о порядке назначения, хранения, использования наркотических и психотропных лекарственных препаратов, применяемых для лечения пациентов в стационарных организациях социального обслуживания.