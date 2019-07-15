В России разработают порядок оказания паллиативной помощи заключенным

"Минюсту России совместно с Минздравом России разработать и утвердить порядок организации оказания паллиативной медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы. Срок - до 1 ноября 2019 года", - говорится в поручении.

Вице-премьер также поручила Росгвардии, МВД России и Минздраву представить предложения по требованиям к технической и инженерной защищенности мест хранения лекарственных препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества, в том числе в зависимости массы чистого вещества, а не от сроков расходования препаратов в месте хранения.