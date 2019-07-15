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РИА Новости

В России разработают порядок оказания паллиативной помощи заключенным

Вчера, 09:23
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Министерства юстиции и здравоохранения разработают порядок оказания паллиативной помощи заключенным до 1 ноября, соответствующее поручение дала вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.
"Минюсту России совместно с Минздравом России разработать и утвердить порядок организации оказания паллиативной медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы. Срок - до 1 ноября 2019 года", - говорится в поручении.
Вице-премьер также поручила Росгвардии, МВД России и Минздраву представить предложения по требованиям к технической и инженерной защищенности мест хранения лекарственных препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества, в том числе в зависимости массы чистого вещества, а не от сроков расходования препаратов в месте хранения.
Минздраву, Минтруду и МВД поручено направить в субъекты разъяснения о порядке назначения, хранения, использования наркотических и психотропных лекарственных препаратов, применяемых для лечения пациентов в стационарных организациях социального обслуживания.
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Татьяна ГоликоваОбщество
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