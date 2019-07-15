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2019-07-15T09:20Z
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РИА Новости

Медпомощь потребовалась 4,3 тысячи человек в зоне паводка в Приангарье

Вчера, 09:20
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ИРКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Более 4,3 тысячи человек обратились с 25 июня за медицинской помощью в пострадавших от наводнения районах Иркутской области, сообщает ГУМЧС региона.
"По уточненной информации, за медицинской помощью обратились 4 тысячи 369 человек, в том числе 743 ребенка, оказана амбулаторная помощь 3 тысячам 745 обратившимся, госпитализированы 666 человек", - говорится в сообщении.
Всего в зоне чрезвычайной ситуации от паводка пострадали 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч домов, 38 тысяч человек. 25 человек найдены погибшими. Ведутся поиски 8 человек: трое из них пропали в Тулунском районе, четверо – в Нижнеудинском, один – в Тайшетском.
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