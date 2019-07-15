В Одесской области 12 детей остаются в больницах после отравления в лагере

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Двенадцать детей остаются в больнице после массового отравления в санатории в Одесской области, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее пресс-служба областной администрации сообщила о 46 пострадавших, позже их число возросло до 50. Возбуждено уголовное дело по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей", санкция которой предусматривает штраф.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 15 июля в лечебных учреждениях находятся 13 человек (из них 12 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.